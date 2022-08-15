سیاسة

مقتدى الصدر: يُمنع ذكر إسمي بهتاف والسلطة القضائية ومقرها خط أحمر

مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً ومحاسبة الفاسدين، ويمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان
author_image مظفر مزوري
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
العراق مقتدى الصد التيار الصد وزير القائد التظاهرة المليونية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين تعليمات جديدة حول التظاهرة المليونية التي دعا الى إقامتها يوم السبت المقبل، وطالب أنصاره بعدم ذكر إسمه بهتاف أو كلام أو لافتة، وان السلطة القضائية ومقرها خط أحمر.

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم " مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً ومحاسبة الفاسدين، ويمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان".

وأضاف الوزير "أن القوات الأمنية والحشد الشعبي ليسوا اخوتكم فحسب، بل هم منكم وفيكم وإليكم، والتعدي عليهم تعدّي على سماحة السيد الصدر".

وأشار إلى أن مسيرة التظاهرة تكون من ساحة التحرير بإتجاه ساحة الاحتفالات، وان التظاهرة سليمة وللنهاية بكل تفاصيلها.

ش

 

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