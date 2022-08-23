الحشد يتحدث عن "تطورات مؤلمة": مستعدون للدفاع عن القضاء والبرلمان

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت هيئة الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء أنها مستعدة للدفاع عن السلطات القضائية والتشريعية بعد احتجاج نفذه الصدريون أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان "حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".

وأضافت أنها تراقب "عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".

وأبدت الهيئة استعدادها "للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي والدستور"، كما دعت حكومة تصريف الأعمال "إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية".

وطالبت هيئة الحشد الشعبي جميع تشكيلاتها ولا سيما في سامراء بضرورة "الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي".

واختتمت الهيئة بيانها بالقول "نعاهد أبناء شعبنا الصابر المجاهد على أن نبقى المدافعين عنه وعن أمنه وأن نكون مع إخوتنا من القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بذلنا من أجله الدماء الغالية".