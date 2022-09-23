سیاسة

بالفيديو | الكاظمي يدعو إلى عدم استخدام أراضي بلاده "ذريعة" لمكافحة الإرهاب

"يؤكد العراق على ضرورة احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي"
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق العراق الكاظمي الأمم المتحدة نيويورك

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة إلى عدم استخدام أراضي بلاده تحت "ذريعة" مكافحة الإرهاب.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "العراق يكرر من هذا المنبر دعواته لعدم استخدام أراضيه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، أو حماية الأمن القومي لدول أخرى، بما يعرّض أمنه واستقراره للخطر".

وتابع "يؤكد العراق على ضرورة احترام المبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، باحترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار".

وأشار الكاظمي إلى أن حكومته متمسكة "بنهج يدعو إلى حل الخلافات المتراكمة عبر القنوات الدبلوماسية".

وقال أيضاً إن العراق "يمر العراق بظروف مناخية صعبة بسبب شح الموارد المائية، وتغيير مجاري الأنهار التي يشترك بها مع دول الجوار، وإقامة المشاريع دون الأخذ بالحسبان تأثيراتها على الحصص المائية، والاستخدام المنصف للدول المتشاطئة".

وأضاف "كل هذه الظروف مجتمعةً أدت بالعراق ليصبح خامس أكثر البلدان هشاشةً تجاه التغيّرات المناخية، مما أدى مؤخراً إلى جفاف معظم مناطق أهوار العراق، وتضـرّر سبل العيش لمئات الأسر الريفية في الأهوار العراقية".

 

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