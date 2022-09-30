‏بتوجيه من رئيس الوزراء.. تعويض 641 مزارعا في إدارة رابرين المستقلة

أربيل (كوردستان24)- بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتم تعويض 641 مزارعا بمحيط إدارة رابرين المستقلة.

وبحسب ماورد في كتاب رسمي، وقع عليه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، فإنه سيتم تعويض 641 مزارعا تقع أراضيهم الزراعية على الحدود البلديات، وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة.

ووفقا للكتاب، سيتم تعويض كل مزارع بقطعة أرض مساحتها 200 متر مربع مقابل دونمين من الأرض.

وقال المشرف على إدارة رابرين المستقلة، هيوا قرني، لكوردستان 24، ان المزارعين طالبوا بالتعويض في وقت سابق، بعدما وقعت أراضيهم الزراعية في حدود البديات.

واكد قرني ان هؤلاء المزارعين يمتلكون وثائق ملكية بهذه الأراضي ولذلك وتحقيقا للعدالة فقد أمر رئيس الوزراء بتعويض المزارعين، الأمر الذي نعتبره قرارا هاما، ساهم في حل مشكلة كبيرة.