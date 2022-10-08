أمن

هجوم صاروخي يستهدف معسكراً يتمركز فيه أتراك شمال شرق الموصل

الهجوم لم يخلّف خسائر بشرية أو أضراراً مادية
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لم يسفر القصف عن سقوط خسائر بشرية
لم يسفر القصف عن سقوط خسائر بشرية
العراق العراق زيلكان زليكان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني مساء السبت بتعرض معسكر زليكان الواقع إلى الشمال الشرقي من الموصل إلى هجوم صاروخي دون سقوط خسائر بشرية.

وهذا أحدث هجوم يستهدف المعسكر الذي يضم قوات تركية بعد سلسلة هجمات مماثلة لم توقع هي الأخرى عن إصابات.

وقال المصدر في تصريح لكوردستان 24، إن ثلاثة صواريخ على الأقل استهدفت القاعدة التي يتمركز فيها عسكريون أتراك في بعشيقة.

وأضاف أن صاروخين سقطا في محيط القاعدة الواقعة على سفح الجبل، فيما سقط الثالث قرب قرية عمر قابجي.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم لم يخلّف خسائر بشرية أو أضراراً مادية.

وقال مصدر في البيشمركة لكوردستان 24، إن الصواريخ انطلقت من منطقة الشلالات، وسقطت قرب قرية الفاضلية، دون أن توقع أي خسائر في الأرواح.

وتحتفظ تركيا بوجود عسكري قوامه بضعة آلاف في المعسكر الذي أسس في سهل نينوى على مشارف الموصل في خريف عام 2014.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية أحرار العراق" مسؤوليتها عن القصف الصاروخي، وقالت إنه جاء رداً على التدخل التركي في الشأن العراقي.

وأضافت "ضرباتنا لن تتوقف حتى خروج آخر جندي محتل من أرضنا".

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