مكافحة الإرهاب تعلن مقتل شخصين بينهم مسؤول بحزب العمال في قصف سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، مقتل عنصرين تابعين لحزب العمال الكوردستاني في القصف التركي الذي استهدف سنجار مساء اليوم.

وقالت المديرية على صفحتها في فيسبوك، إن طائرة تركية مسيّرة قصفت سيارة مسؤول في حزب العمال الكوردستاني، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح.

وأضافت أن الهجوم وقع عند الساعة 20:20 بالتوقيت المحلي في حي الشهداء وسط سنجار، مشيرة إلى أن من بين القتلى مسؤولاً في حزب العمال.

وسبق أن استهدفت تركيا أعضاء في حزب العمال الكوردستاني والجماعات المنضوية تحت لوائه في سنجار طيلة السنوات القليلة الماضية.

وغالباً ما يُنفذ القصف التركي بطائرات مسيّرة.