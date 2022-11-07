الولايات المتحدة تؤكد مقتل أحد رعاياها ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الاثنين مقتل أحد رعاياها في بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بمقتل أمريكي يدعى ستيفن ترول (45 عاماً) داخل سيارته في حي الكرادة وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن واشنطن على علم بمقتل مواطن أمريكي في بغداد.

وتابع "نحقق في التقارير.. وليس لدينا ما نعلنه الآن".

وأبلغت مصادر أمنية كوردستان 24 بأن المواطن الأمريكي يعيش في العراق منذ عامين، وأشارت إلى أنه قتل بينما كان داخل سيارته وسط بغداد.

وكان المواطن الأمريكي يحمل بطاقة هوية تظهر أنه يعمل مدرساً للغة الإنكليزية.

وذكرت مصادر أخرى أن مسلحين كانوا يستقلون سيارة حاولوا اختطاف الأمريكي.

وقال البيت الأبيض إنه على اتصال مع الجانب العراقي بشأن الحادثة.

ولم يصدر عن السلطات العراقية أي توضيح لغاية الآن.