سیاسة

رئيس الوزراء يعلن التوصل إلى "خيوط" عن قتلة ستيفن ترول

"لدينا من الخيوط ما يوصلنا الى الجناة"
author_image Kurdistan24 اربیل
المواطن الأمريكي ستيفن ترول وزوجته في بغداد
المواطن الأمريكي ستيفن ترول وزوجته في بغداد
العراق ستيفن ترول بغداد العراق السوداني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت إن مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول في بغداد يمثل "جريمة بتوقيت مقصود".

وقُتل ترول يوم الاثنين برصاص مجهولين بينما كان مع عائلته داخل سيارته في حي الكرادة وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وقال السوداني خلال لقائه عدداً من المحللين السياسيين في بغداد إن الجريمة يقف خلفها من يسعى لاختبار حكومته التي تشكلت في 28 من الشهر المنصرم.

وتابع "لدينا من الخيوط ما يوصلنا الى الجناة، وأتابع شخصياً سير التحقيقات".

كان السوداني قال في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء الماضي إن التحقيقات "مستمرة" بشأن في حادثة مقتل الأمريكي المقيم في بغداد منذ عامين.

وأشار إلى أن توقيت الجريمة يضع علامات استفهام، قائلاً إن "الأمن خط أحمر"، وأضاف أن من يريد اختبار الحكومة في ملف الأمن فلا يحاول، لأنه "اختبار فاشل".

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