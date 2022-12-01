الصدر يطلق حملة تواقيع مليونية لمناهضة "مجتمع الميم"

أربيل (كوردستان 24)- وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس، بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية لمناهضة "المجتمع الميمي" او مايطلق عليهم بـ"المثليين".

وأعلن مكتب الصدر الخاص في النجف، عن ورقة لجمع التواقيع المليونية لمناهضة المجتمع الميمي، وجاء فيها "أنذر نفسي من اجل مناهضة الشذوذ الجنسي أو المجتمع الميمي بالطرق الاخلاقية والسلمية والدينية ومناهضة المخالفات الفطرية التي جبرت عليها البشرية وأتعهد بعدم استعمال العنف بشتى أنواعه ضدهم بهدف توعيتهم وهدايتهم وعدم انجرارهم للشهوات المحرمة والحرية الشهوية والفوضوية وأطالب بإلغاء سن قانون المثلية لكي لا يكون بابا لتعميم البلاء".

وأصدر مقتدى الصدر أمس الأربعاء، بيانا بشأن "مجتمع الميم" (المثليون)، وقال: "دعوة للبشرية عامة..أحبتي.. ليس الواعز الديني والعقائدي هو الوحيد الذي يستدعي ما سأقول، بل هو واعز إنساني وأخلاقي وحفظا للبشرية من الضياع والاندثار".

وأضاف زعيم تيار الصدر "على الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات أن يتحدوا في العالم أجمع من أجل مناهضة "المجتمع الميمي" لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية وبالمنطق والطرق الأخلاقية وما شاكل ذلك".

وندد مقتدى الصدر في وقت سابق، بإصرار دولتي بريطانيا وألمانيا على دعم المثليين، منتقدا في الوقت ذاته بابا الفاتيكان لدعمه "الشذوذ الجنسي".