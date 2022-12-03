"وعدنا فأوفينا".. مسرور بارزاني: رمان كوردستان يحضر بقوة في أسواق الخليج

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان اليوم السبت عن وصول أولى شحنات محصول الرمان المحلي إلى دول الخليج العربية.

ووصلت أولى شحنات الرمان الكوردستاني إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة، فيما لا تزال آلاف الأطنان جاهزة للتصدير إلى الخارج.

وأجرت الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان الفحوص اللازمة على محصول الرمان، للتأكد من جودته قبل تصديره.

وبلغ حجم الشحنة الأولى 500 طن، منها 200 طن من إدارة زاخو المستقلة و300 طن من حلبجة التي تنتج نحو 30 ألف طن من الرمان سنوياً.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر "رمان كوردستان ذي الدرجة الممتازة يحضر بقوة في رفوف أسواق الخليج كافة".

وبفضل الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، تعزز محصول الرمان في حلبجة التي تعد واحدة من أشهر المناطق المنتجة للرمان في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وفي تغريدة أخرى، كتب مسرور بارزاني قائلاً "وعدنا فأوفينا".

ويعتبر الرمان أحد أشهر الفواكه الخريفية في كوردستان قاطبة، ولا سيمّا رمان حلبجة الذي يتميز بمذاقه ويدخل أيضاً في تصنيع العصير.

وتنظم حلبجة سنوياً مهرجان لعرض محصولها من الرمان، إذ بلغ إجمالي إيرادات النسخة الثامنة من المهرجان على مدى ثلاثة أيام أكثر من 900 مليون دينار.

ويحصد المزارعون الرمان في مطلع تشرين الأول أكتوبر من كل عام بناءً على التوصيات العلمية للحفاظ على جودته وقيمته الغذائية. وحتى لا تفسد تلك الفاكهة يتم وضعها في أماكن باردة وجافة لإعدادها ووضعها في علب خاصة قبل تصديرها إلى الخارج.

ولطالما عانى مزارعو حلبجة في السنوات الماضية من تلف محاصيلهم بسبب عدم توفر ثلاجات وبرادات خاصة. وبعد الدعم الحكومي الأخير لهم بات بوسعهم حفظ تلك المحاصيل جيداً في أماكن خاصة تمهيداً لتصديرها، وإنتاج الخل والعصير مما يتبقى منها.

ويقول إدريس أنور، وهو أحد رجال الأعمال في زاخو، إن الرمان المصري والتركي خرج من الاختبارات على الرغم من أنه يعتبر منافساً للرمان الكوردستاني.

وتابع "رماننا المحلي أفضل من سواه.. ولدينا آلاف الأطنان جاهزة للتصدير".