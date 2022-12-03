اقتصاد

"وعدنا فأوفينا".. مسرور بارزاني: رمان كوردستان يحضر بقوة في أسواق الخليج

يعتبر الرمان أحد أشهر الفواكه الخريفية في كوردستان قاطبة
author_image Kurdistan24 اربیل
الرمان الكوردستاني في أحد أسواق الإمارات - صورة: كوردستان 24
الرمان الكوردستاني في أحد أسواق الإمارات - صورة: كوردستان 24
کوردستان الرمان الكوردستاني الإمارات الخليج مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان اليوم السبت عن وصول أولى شحنات محصول الرمان المحلي إلى دول الخليج العربية.

ووصلت أولى شحنات الرمان الكوردستاني إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة، فيما لا تزال آلاف الأطنان جاهزة للتصدير إلى الخارج.

وأجرت الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان الفحوص اللازمة على محصول الرمان، للتأكد من جودته قبل تصديره.

وبلغ حجم الشحنة الأولى 500 طن، منها 200 طن من إدارة زاخو المستقلة و300 طن من حلبجة التي تنتج نحو 30 ألف طن من الرمان سنوياً.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر "رمان كوردستان ذي الدرجة الممتازة يحضر بقوة في رفوف أسواق الخليج كافة".

وبفضل الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، تعزز محصول الرمان في حلبجة التي تعد واحدة من أشهر المناطق المنتجة للرمان في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وفي تغريدة أخرى، كتب مسرور بارزاني قائلاً "وعدنا فأوفينا".

ويعتبر الرمان أحد أشهر الفواكه الخريفية في كوردستان قاطبة، ولا سيمّا رمان حلبجة الذي يتميز بمذاقه ويدخل أيضاً في تصنيع العصير.

وتنظم حلبجة سنوياً مهرجان لعرض محصولها من الرمان، إذ بلغ إجمالي إيرادات النسخة الثامنة من المهرجان على مدى ثلاثة أيام أكثر من 900 مليون دينار.

ويحصد المزارعون الرمان في مطلع تشرين الأول أكتوبر من كل عام بناءً على التوصيات العلمية للحفاظ على جودته وقيمته الغذائية. وحتى لا تفسد تلك الفاكهة يتم وضعها في أماكن باردة وجافة لإعدادها ووضعها في علب خاصة قبل تصديرها إلى الخارج.

ولطالما عانى مزارعو حلبجة في السنوات الماضية من تلف محاصيلهم بسبب عدم توفر ثلاجات وبرادات خاصة. وبعد الدعم الحكومي الأخير لهم بات بوسعهم حفظ تلك المحاصيل جيداً في أماكن خاصة تمهيداً لتصديرها، وإنتاج الخل والعصير مما يتبقى منها.

ويقول إدريس أنور، وهو أحد رجال الأعمال في زاخو، إن الرمان المصري والتركي خرج من الاختبارات على الرغم من أنه يعتبر منافساً للرمان الكوردستاني.

وتابع "رماننا المحلي أفضل من سواه.. ولدينا آلاف الأطنان جاهزة للتصدير".

موضوعات ذات صلة
العراق

السوداني: جريمة سبايكر ستظلّ "وصمة عار" في جبين مرتكبيها
  3 ساعات
کوردستان

ضحايا وهلع.. تفاصيل جديدة عن القصف التركي المسيّر على جبل آسوس
  18:46 2022/12/02
سوریا

دون مشاركة أمريكية.. البنتاغون يعلن تفاصيل مقتل زعيم داعش
  23:08 2022/11/30
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف