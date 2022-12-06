سیاسة

ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء السعودية اليوم

author_image سوار أحمد
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الشرق الاوسط الجمعية الفلكية السعودية ظاهرة فلكية

أربيل (كوردستان 24)- كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب المشتري، عملاق النظام الشمسي في سماء السعودية والوطن العربي، وذلك بعد غروب الشمس وبداية ليل اليوم السبت بالأفق الشرقي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد آل زاهرة لـ"العربية.نت"، أن هذه الظاهرة يمكن مشاهدتها بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وأشار إلى أن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري، يقصد به على قبة السماء فقط، إذ إنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عن الأرض حوالي 373,689 كيلومتراً فقط، في حين أن المشتري يبعد مسافة 594,801,134 كيلومتراً، ويعد كوكب المشتري رابع ألمع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة.

وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار جاليلو"، وهي: جانميد، وكاليستو، ويوروبا، وأيوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

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