بجهود مسرور بارزاني.. بغداد ترسل دفعتين من سلفة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن الحكومة العراقية وافقت على إرسال دفعتين من السلفة التي خصصت إلى إقليم كوردستان بجهود من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وفي منتصف حزيران يونيو 2021، توصلت حكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال جزء من المستحقات المالية إلى الإقليم.

ويلزم الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد، الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار شهرياً كسلفة على أن يتم استقطاعها من الإقليم وفق نظام المقاصة.

وقال مصدر في مجلس الوزراء العراقي لكوردستان 24، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان كان على تواصل مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لإرسال مبلغ الـ200 مليار دينار.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين طرح مسألة سلفة إقليم كوردستان خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وتابع "صوّت مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات، على إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان عن شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الجاري".

وأشار المصدر إلى أن جميع الوزراء صوّتوا لصالح إرسال الدفعتين باستثناء وزيرين، لم يسمهما.

يأتي هذا بينما لا يزال وفد حكومة إقليم كوردستان متواجداً في بغداد منذ يومين دون مشاركة فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع الوزارات والوزراء المعنيين لبحث ملفي الموازنة والنفط.

وتقول الحكومة الاتحادية إن التأخر في إرسال 200 مليار دينار يعود لـ"أسباب تقنية"، وأشارت إلى أنها ستستقطع هذا المبلغ من حصة الإقليم لاحقاً.