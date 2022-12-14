لجنة المرأة في الأمم المتحدة في صدد إلغاء عضوية إيران بسبب الانتهاكات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تتخذ لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، اليوم الأربعاء، قراراً بإلغاء عضوية إيران، بسبب الانتهاكات التي تمارسها طهران بحق المرأة.

وتعدُّ اللجنة المعنية بوضع المرأة التي تأسست عام 1946، من لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز المساواة الجنسانية وتمكين المرأة.

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، قد أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الفائت، أن الولايات المتحدة ستحاول طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة المكونة من ممثلين عن 45 دولة.

ويجتمع ممثلو الدول الأعضاء في نيويورك لتقييم التقدم بخصوص المساواة بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية وصوغ سياسات عملية ومحددة بغية تعزيز المساواة الجنسانية والنهوض بالمرأة على صعيد عالمي.

وأشارت هاريس، إلى أن الولايات المتحدة تؤكد أنه «لا ينبغي لدولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بصورة ممنهجة أن تلعب دوراً في أية هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة".

وتشهد إيران التي بدأت للتو فترة عضوية مدتها 4 سنوات في اللجنة، احتجاجاتٍ شعبية منذ 16 سبتمبر أيلول الفائت، على خلفية وفاة شابةٍ كوردية في أحد سجون شرطة "الأخلاق" بالعاصمة طهران.

وتحوّلت تلك الاحتجاجات التي انطلقت في البداية من بلدة سقز بمحافظة كوردستان مسقط رأس الشابة مهسا أميني، إلى تظاهراتٍ عمّت معظم المدن الإيرانية، واجهتها القوات الأمنية بالعنف.

وتقول منظماتٌ حقوقية إيرانية معارضة تعمل في الخارج، إن السلطات الإيرانية أفرطت في استخدام القوة التي تسببت بمقتل مئات المحتجين، واعتقال أكثر من 14 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.