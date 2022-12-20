لجنة التحقيق في هجوم الكونغرس توصي بملاحقة ترامب جنائيا

أربيل (كوردستان 24)- أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 من كانون الثاني/يناير 2021 الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

واعتبر ترامب كل هذه الأفعال الرامية لملاحقته محاولة لعزله وإقصاء الحزب الجمهوري من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويعد طلب اللجنة التي يترأسها الديمقراطيون غير ملزم لوزارة العدل لكنه يأتي في وقت ينظر فيه مستشار خاص في تحقيقين اتحاديين آخرين في حق الرئيس الجمهوري السابق فيما يتعلق بمحاولته قلب هزيمته في انتخابات عام 2020 ونقل ملفات سرية من البيت الأبيض.

وطلبت اللجنة من وزارة العدل اتهام ترامب بعرقلة إجراءات رسمية للكونغرس والتآمر على الولايات المتحدة والإدلاء ببيانات كاذبة والمساعدة على العصيان أو التحريض عليه.

وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، أحد أعضاء اللجنة، أثناء إعلانه عن الاتهامات "التمرد هو حالة من العصيان على سلطة الولايات المتحدة. إنها جريمة اتحادية خطيرة متأصلة في الدستور".

من جهته اتهم الرئيس الأمريكي السابق لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه "اتهامات زائفة" إليه.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيل" إن "كل هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي، محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأسفر الهجوم على مبنى الكونغرس عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في أثناء الحادث أو بعده بفترة وجيزة وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة. كما تكبد مبنى الكونغرس خسائر تقدر بملايين الدولارات.