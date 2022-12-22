سیاسة

مقتل ضابط عراقي في هجومٍ مسلّح على حاجزٍ أمني بكركوك

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لايزال ينفّذ عبر خلاياه هجماتٍ مسلحة تستهدف حواجز أمنية للجيش العراقي
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عناصرٌ من خلايا "داعش" تهاجم مقرَّاً للشرطة الاتحادية بكركوك
عناصرٌ من خلايا "داعش" تهاجم مقرَّاً للشرطة الاتحادية بكركوك
العراق حاجز أمني كركوك مقتل ضابط عراقي الشرطة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل ضابط من الشرطة الاتحادية، وأصيب أربعة عناصر آخرين في هجومٍ نفّذه مسلحون، الخميس، على حاجزٍ أمني في كركوك.

وأفاد مراسل كوردستان 24، في مدينة كركوك، بمقتل ضابطٍ في شرطة الطوارئ العراقية وإصابة أربعة عناصر آخرين على حاجز "كوباني".

ورغم أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الهجوم كان بسبب خلافات عشائرية، إلا أن المحافظة شهدت خلال الشهر الجاري، سلسلة هجماتٍ أسفرت عن مقتل 20 ضابطاً من الشرطة الاتحادية.

وأسفر آخر هجومٍ على دوريةٍ للجيش العراقي بمحافظة كركوك وتبنّاه تنظيم داعش، عن مقتل 20 ضابطاً وإصابة عشرات العناصر.

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لايزال ينفّذ عبر خلاياه هجماتٍ مسلحة تستهدف حواجز أمنية للجيش العراقي في مناطق تشهد فراغاً أمنياً ضمن المناطق المتنازع عليها.

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