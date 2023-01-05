السعودية تطلق خدمة "الحجاج الأفراد" قريبا

أربيل (كوردستان24)- قالت صحيفة "عكاظ" المحلية يوم الأربعاء، ان وزارة الحج والعمرة السعودية، ستطلق خدمة "الحجاج الأفراد" قريبًا للتقديم للحج من خارج البلاد عبر المنصة الإلكترونية "نسك" بسهولة ويسر.

وأضافت الوزارة، أنه سوف يجري إصدار "تصاريح العمرة والصلاة في الروضة" عبر نفس التطبيق بما يتناسب مع السعة المكانية والزمانية للمعتمرين بغية الحد من الازدحام.

واشارت الوزارة إلى أنها تعمل على توفير خدمة تسجيل "خصائص البصمة الحيوية" للمعتمرين إلكترونيًا للحصول على التأشيرة فوريًا لخمس دول هي "بريطانيا، تونس، بنغلاديش، ماليزيا، الكويت" عبر تطبيق تابع لوزارة الخارجية السعودية.

ولفتت إلى أنها سوف تسعى خلال الأعوام المقبلة إلى أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية من بداية التفكير بالقدوم للحج أو العمرة، وحتى مغادرة المملكة، مرورًا بالمحطات الأخرى كافة.

واستقبلت السعودية في العام الماضي نحو 850 ألف حاج من الخارج، وذلك بسبب قيود كورونا، في وقت كانت تسمح فيه قبل الجائحة باستقبال أكثر من مليوني حاج، وهو الأمر المتوقع العمل به في موسم الحج القادم.