خفض سعر رحلة الحج والعمرة

أربيل (كوردستان 24) - أعلنت وزارة الحج السعودية في منتدى الحج والعمرة في جدة تقديم تسهيلات كبيرة للحجاج والمعتمرين وفق تعليمات وإجراءات جديدة .

وقال المتحدث بأسم المديرية العامة للحج والعمرة في أقليم كوردستان كاروان ستوني إن وزارة الحج والعمرة السعودية أجرت تخفيضا في الاسعار التي كانت تؤخذ من الحجاج والمعتمرين .

وأوضح ستوني أنه أصبح المبلغ الذي كان يؤخذ من المعتمرين والذي كان 235 ريال سعودي أصبح الان 89 ريالا سعوديا أي مايعادل 55 ألف دينار عراقي وبذلك سيكون له تأثير كبيرعلى سعر العمرة في أقليم كوردستان والعالم .

هذا وعقد يوم أمس 9 كانون الثاني 2023 منتدى الحج والعمرة في السعودية الذي يستمر لثلاثة أيام تناقش فيه قرارات جديدة متعلقة بالتحضيرات لعملية الحج والعمرة .