مسرور بارزاني من بغداد: مستعدّون للعمل مع الحكومة الجديدة لبناء مستقبلٍ أفضل لشعوبنا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، عقب وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد استعداد الإقليم للعمل مع الحكومة الاتحادية الجديدة.

وغرّد مسرور بارزاني على تويتر، عقب وصوله "عدنا إلى بغداد، ومستعدون للعمل مع الحكومة الجديدة؛ لبناء مستقبلٍ أفضل واكثر ازدهاراً لشعوبنا".

وسيعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، في بغداد، سلسلة اجتماعاتٍ مع رؤوساء الجمهورية، الوزراء، مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى.

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ومن المقرّر أن يناقش مسرور بارزاني جملةً من الملفات، في مقدمتها حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بموجب الدستور والمنهاج الوزاري.

إضافة إلى تقوية العلاقات والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بهدف مواجهة التحديات في البلاد على كافة الأصعدة.