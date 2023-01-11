إيران تعلن عن قُرب إعادة العلاقات مع السعودية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيران عن قُرب إنهاء الاستعدادات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة السعودية، بفتح سفارتي البلدين بعد سنواتٍ من إغلاقهما.

وقال رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، شاريار حيدري، إن "طهران ترى في موسم الحج فرصة إيجابية لإعلان إعادة العلاقات بين الجانبين".

وأشار حيدري في تصريحٍ لـ وكالة إيران فرونت بيج إلى أن "السلطات الإيرانية تنوي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض خلال موسم الحج المقبل".

ولفت إلى نجاح الوساطة العراقية حتى الآن، بين الجانبين السعودي والإيراني "في تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الطرفين إلى مستوياتٍ تسمح بإعادة العلاقات الرسمية".

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وأوضح أن "الجانبين الإيراني والسعودي توصّلا إلى قناعةٍ بضرورة التعاون وترك الخلافات جانباً لاشتراكهما في مسؤولية حفظ أمن وتطوير المنطقة، بالإضافة إلى الشراكة الإقليمية".

وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية بشأن الحج والعمرة، عبر رئيس منظمة الحج والعمرة الإيراني، صادق حسيني، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" قالت، إن وفداً من طهران توجّه إلى المملكة السعودية، السبت، لإجراء محادثات حول موسم الحج المقبل، واستئناف مناسك العمرة.