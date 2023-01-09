سیاسة

طهران تؤكّد وجود رسائل متبادلة مع واشنطن

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العلمان الإيراني والأميركي- أرشيفية
العلمان الإيراني والأميركي- أرشيفية
إيران إيران الولايات المتحدة واشنطن طهران ناصر كنعاني

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن سياسة الولايات المتحدة تجاه طهران  "رهينةٌ بسياسات إسرائيل"، مؤكّدةً على وجود ما أسمتها بـ "تبادل الرسائل" بينها وبين واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "القضية النووية ليست القضية الوحيدة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فيها خلاف مع أمريكا وإسرائيل".

المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية
المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"- أرشيفية

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، الاثنين، أن "البلد الذي خالف الالتزام ويجب محاسبته، هو النظام الأمريكي والحكومة الأمريكية".

وفي الوقت الذي شدّد فيه على أن موقف إيران من الطاقة النووية "واضح"، أبدى كنعاني عن استعداد بلاده لاختتام المفاوضات "على أساس الرزمة التي تم عرضها".

يأتي ذلك، بينما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد براس، الأحد، أن لدى واشنطن "طرقاً للتواصل مع إيران بشأن القضايا ذات الاهتمام، كالإفراج عن الأمريكيين المعتقلين في طهران، لكننا لا ننوي إعطاء تفاصيل".

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