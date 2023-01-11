السلطات المغربية والإسبانية تعتقل ثلاثة موالين لتنظيم داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات المغربية اليوم الأربعاء إنها تمكنت بالتنسيق مع نظيرتها الاسبانية من اعتقال ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم داعش وينشطون في كلا البلدين.

وأفاد بيان صادر عن (المكتب المركزي للأبحاث القضائية) المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى في المغرب بأن العمليات التي نفذتها عناصر من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المدنية) "أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة في اشتوكة ايت باها (جنوبي المغرب) بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا (في إسبانيا)".

وأضافت أن التحريات أظهرت أن المعتقلين "الذين بايعوا تنظيم داعش كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم" بالتنظيم.

وجاء في البيان أيضا أن القوة صادرت "معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض... وكذا مخطوطات تمجد تنظيم داعش".

وتقول السلطات المغربية إنها تنفذ عمليات استباقية ضد الإرهاب وإنها فككت عشرات الخلايا منذ ظهور تنظيم داعش في العراق وسوريا قبل سنوات.