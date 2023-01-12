بخماسية نظيفة.. العراق يتخطى اليمن ويتأهل إلى نصف نهائي خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- بلغ المضيف المنتخب العراقي نصف نهائي خليجي 25 بفوزه الساحق على نظيره اليمني 5-صفر الخميس، وذلك في ختام مباريات دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى.

وتناوب على تسجيل خماسية العراق كل من مصطفى ناظم(40) وأمجد عطوان(64) وأيمن حسين(72و74) وحسين علي(89).

وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساوياً مع عمان الفائزة على السعودية 1-2، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه.

وتجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط في المركز الثالث، فيما تذيلت اليمن الترتيب من دون أي نقطة.

وهو الفوز الثاني توالياً للعراق بعد تخطيه المنتخب السعودي في الجولة الثانية بهدفين نظيفين، وقبلهما اكتفى بنقطة واحدة من تعادل سلبي أمام عُمان.

كما أنه الانتصار الرابع للعراق على حساب اليمن في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس الخليج، حيث التقيا أربع مرات تعادلا فيها مرة واحدة.

على استاد البصرة الدولي وبحضور 65 ألف متفرج، جاءت بداية المباراة حذرة بين المنتخبين وخلافاً للتوقعات نجح المنتخب اليمني بنقل كراته في أغلب الأوقات وتمكن من مجاراة نظيره العراقي من دون أن يتأثر بالحضور الجماهيري معتمداً أحياناً على أداء دفاعي منظم وبناء محاولات هجومية.

وشهدت الدقيقة 16 أوّل تهديد مباشر للعراق على المرمى اليمني عندما أرسل حسن عبد الكريم كرة أرضية زاحفة أبعدها الحارس محمد أمان بصعوبة إلى ركنية.

وواصل المنتخب العراقي محاولاته الهجومية معتمداً على تحركات عبد الكريم وحسين علي، مقابل يقظة دفاعية يمنية.

وعاد عبد الكريم مجدداً وكاد يفتتح التسجيل من كرة رأسية ارتدت من الأرض إلى جانب القائم (33).

انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 40 لينجحوا في افتتاح التسجيل بواسطة رأسية المدافع مصطفى ناظم الذي تابع كرة عالية أرسلها حسين علي.

في الشوط الثاني واصل المنتخب العراقي محاولاته وضغطه لتعزيز تقدمه ونجح في مبتغاه في الدقيقة 64 عندما أضاف أمجد عطوان الهدف الثاني إثر كرة عرضية هيأها لنفسه ثم سددها بقوة في شباك الحارس محمد أمان.

بعد هذا الهدف تراجع المنتخب اليمني وانهارت كل خطوطه ليستقبل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفذها أيمن حسين الذي عاد بعد دقيقتين ليضيف الرابع مستفيداً من خطأ الحارس الذي أساء السيطرة على الكرة.

وقبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة أكمل حسين علي خماسية "أسود الرافدين" بعدما تلقى كرة عرضية من عطوان تابعها قوية في سقف المرمى.