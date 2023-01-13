المنتخب القطري يخطف بطاقة نصف النهائي في وقت قاتل

أربيل (كوردستان 24)- خطف المنتخب القطري بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية، في وقت قاتل بعد تعادل متأخر مع نظيره الإماراتي 1-1 الجمعة، على ملعب الميناء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ويدين "العنابي" بتأهله إلى لاعبه الشاب تميم منصور مفتاح، نجل هداف المنتخب القطري السابق منصور مفتاح، الذي سجل هدف التعادل في الدقائق القاتلة (88)، ليرد على هدف المنتخب الإماراتي الذي سجله فابيو دي ليما (72).

واقتنص المنتخب القطري نقطة كانت كافية لمنحه بطاقة العبور إلى نصف النهائي بفارق المواجهة المباشرة عن الكويت المتعادل مع البحرين بطل المجموعة (7 نقاط) بذات النتيجة في لقاء ثان جرى على استاد البصرة.

وودعت الإمارات البطولة في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وتلعب قطر مع العراق متصدرة المجموعة الأولى في نصف النهائي.

وقال مفتاح أفضل لاعب في المباراة عن المواجهة المنتظرة أمام المضيف العراق "لا يوجد شيء مستحيل وصعب، طموحنا التأهل إلى النهائي".

وهو التعادل السابع في تاريخ لقاءات المنتخبين القطري والإماراتي في البطولة والذي ينحاز لصالح "العنابي" الفائز في 7 مباريات، مقابل 5 "للأبيض".

وكان "العنابي" يحتاج إلى الفوز أو التعادل بشرط عدم فوز الكويت ليتأهل، فيما كانت الإمارات تحتاج إلى الفوز بهدفين في مقابل خسارة الكويت.

وسيطر المنتخب الإماراتي على جل تفاصيل المباراة وكان الطرف الأفضل، لكنه افتقتد إلى اللمسة الأخيرة من أجل التسجيل، فيما اكتفى المنتخب القطري بالدفاع مقابل هجمات مرتدة بين الحين والآخر.

وأهدر كايو كانيدو ركلة جزاء احتسبها الحكم العراقي علي صباح بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ىيه آر" الذي احتسب عرقلة على فابيو دي ليما من اللاعب عمرو سراج، بيد أن كايو سدد الكرة على القائم الذي ناب عن الحارس مشعل برشم في صدها (66).

واهتدى فريق المدرب الأرجنتيني رودلفو أروبارينا إلى الشباك أخيراً بعدما مرر كانيدو كرة إلى فابيو دي ليما حولها إلى شباك الحارس مشعل برشم (72).

وفي الوقت الذي كان فيه "العنابي" خارج البطولة في ظل تعادل المنتخب الكويتي مع نظيره البحريني بهدف لمثله، قاد تميم بلاده إلى نصف النهائي عندما استقبل عرضية همام الأمين وحولها إلى شباك الحارس خالد عيسى (89).