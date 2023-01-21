تركيا تستدعي السفير السويدي بسبب احتجاجٍ قرب سفارتها في استوكهولم

أربيل (كوردستان 24)- استدعت الوزارة الخارجية التركية، الجمعة، السفير السويدي لدى أنقرة، بسبب منح بلاده التصريح باحتجاجٍ قرب السفارة التركية في استوكهولم، من المقرر تنظيمه السبت.

وأدانت الخارجية التركية، بشدّة الاحتجاج الذي وصفته بـ "الاستفزازي" والذي قالت إنه يشمل حرق المصحف، وفق ما نقله موقع (يورو نيوز) عن مصدرٍ في الوزارة.

وأضاف المصدر، أن وزارة الخارجية أبلغت السفير السويدي أن منح الإذن باحتجاج منفصل من المقرر أن تنظمه مجموعة متعاطفة مع حزب العمال الكوردستاني "يعد انتهاكاً" للاتفاقيات بين البلدين.

يأتي ذلك، في وقتٍ تشهد العلاقات بين البلدين اضطراباً على خلفية رفض أنقرة طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين منفصلين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولم تصادق تركيا والمجر على طلب الدولتين، حيث يتوجب حصولهما على موافقة الدول الأعضاء الثلاثين في (ناتو).

والاسبوع الماضي، استدعت تركيا سفير السويد لدى أنقرة، ستيفان هيرستروم، بسبب تعليق دميةٍ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في استوكهولم أثناء الاحتجاج.