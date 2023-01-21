أمن

العراق يشن "عملية أمنية" لاعتقال "المتلاعبين" بأسعار الدولار

"هذه العملية لم تستهدف أصحاب الشركات الذين يتعاملون بصورة قانونية بعيدة عن المضاربة"
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العراق العراق الدولار سعر الدولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت تنفيذ "عملية أمنية" في بغداد والمحافظات لاعتقال "المتلاعبين" بأسعار الدولار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "نفذت الأجهزة الأمنية المختصة عملية أمنية في العاصمة بغداد والمحافظات للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والتعليمات وكذلك أصحاب محال الصيرفة غير المرخصة".

وأضافت أن "هذه العملية لم تستهدف أصحاب الشركات الذين يتعاملون بصورة قانونية بعيدة عن المضاربة التي تستهدف قوت المواطنين وكذلك تهريب الدولار وإرباك السوق".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تسعى إلى تحقيق الأمن الاقتصادي ومتابعة المخالفين للقوانين والضوابط في عملية سعر صرف الدولار بشكل يومي".

يأتي هذا في وقت يشهد فيه سعر الدولار ارتفاعاً غير مسبوق في العراق على الرغم من الوعود الحكومية لتعزيز قيمة العملة المحلية.

 

 

 

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