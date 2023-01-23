سیاسة

بالفيديو | سقوط جرحى خلال تظاهرات ببغداد احتجاجاً على إحراق مصحف في ستوكهولم

قوات الأمن منعت الطواقم الصحفية من تغطية الاحتجاجات
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العراق العراق السويد حرق مصحف

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر عشرات المواطنين العراقيين أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد اليوم الاثنين احتجاجاً على حرق القرآن الكريم في السويد.

وأحرق سياسي مناهض للهجرة من اليمين المتطرف مصحفاً بالقرب من السفارة التركية في السويد، مما أثار ردود فعل غاضبة بين دول العالم الإسلامي.

وانطلقت التظاهرات بعد يوم من بيان أصدره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ندد فيه بإحراق المصحف، ودعا إلى جمع "تواقيع استنكارية مليونية" وإرسالها إلى السفارة السويدية.

وقال مراسلنا إن عشرات المواطنين تجمعوا أمام مبنى السفارة السويدية، إلا أن قوات الأمن حاولت منعهم من الاقتراب، مما أسفر عن وقوع صدامات.

وأضاف أن قوات الأمن منعت الطواقم الصحفية من تغطية الاحتجاجات، كذلك أشار إلى سقوط إصابات لم يتسن معرفة أعدادهم على وجه الدقة.

وأظهرت لقطات بثتها كوردستان 24 احتكاكاً بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على حرس المبنى.

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