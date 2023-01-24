الداخلية العراقية تتوعّد المتلاعبين بأسعار الدولار والمواد الغذائية

أربيل (كوردستان 24)- توعّدت وزارة الداخلية العراقية، باتّخاذ إجراءاتٍ لمنع التلاعب بأسعار الدولار أو احتكار المواد الغذائية في البلاد.

وكشف الناطق باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، عن وجود خروقات من البعض، بإجراء مضاربات بقصد رفع قيمة الدولار، وذلك بالتعاون مع مصارف تتبع للبنك المركزي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المحنا قوله، ألقينا "القبض على بعض أصحاب مكاتب الصيرفة التي تعمل خارج الضوابط، ومن دون موافقات أو إجازات رسمية".

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وأشار إلى وجود بعض المصارف التي تخالف قوانين البنك المركزي، باستلام الدولار "من مزاد العملة، وبيعها بسعرٍ مغاير لما هو موجود في التعليمات واللوائح".

وجدّد المحنا تأكيده على وجود "حملات ضد بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال أية أزمة مهما كانت، وإن كانت مفتعلة بقصد التربح على حساب مصلحة المواطن".

وتابع الناطق باسم الوزارة "هناك حملة لملاحقة المتلاعبين بالأسعار ولا تزال مستمرة لضبط أي شخص يحاول خلق أزمة".

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لافتاً إلى أن "الشرطة ومفارز الأمن الاقتصادي ومكافحة الجريمة المنظمة منتشرة في الأسواق لمتابعة بيع الدولار، كذلك متابعة الأشخاص الذين يحاولون احتكار السلع بقصد رفع ثمنها".

واعتبر أن "احتكار السلع يشكل انتهاكاً للقانون ولا يجوز احتكار السلع أو المضاربة على حساب مصلحة المواطن ومحاولة التربح بشكل غير مشروع".

وكشف أن الشرطة ألقت القبض على المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية.

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