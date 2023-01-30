فنلندا متمسكة بالانضمام إلى "الناتو" مع السويد رغم تصريحات إردوغان.

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، الاثنين، 30 كانون الثاني أن فنلندا ستستمر في خطتها للانضمام إلى حلف "الناتو" في الوقت ذاته مع جارتها السويد، وتأمل أن يتحقق ذلك في وقت أقصاه يوليو، وفق رويترز.

وقال هافيستو في مؤتمر صحفي في هلسنكي: "تظل رغبتنا القوية هي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مع السويد".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد أشار، الأحد، إلى أن أنقرة ربما توافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد، وسط تصاعد التوتر مع ستوكهولم. وأدلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الاثنين، بتصريحات مماثلة.

وقال إردوغان ردا على سؤال عن ترشح البلدين للانضمام إلى الحلف خلال لقاء متلفز مع شبان: "عند الضرورة، قد نوجه رسالة مختلفة في ما يتصل بفنلندا. السويد ستصدم حين نوجه رسالة مختلفة في شأن فنلندا".

وتقدمت السويد وفنلندا، العام الماضي، بطلب للانضمام إلى الحلف في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

ويستدعي الانضمام موافقة جميع الدول على طلبيهما. ولم تصادق تركيا والمجر بعد على طلبيهما.

رويترز