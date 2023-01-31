اجتماع المركزي يتمخّض عن قرارين بشأن الدولار

أربيل (كوردستان 24)- تمخّض الاجتماع الطارئ الذي عقده البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن قرارين مهمين للحد من انهيارٍ أزيد للعملة المحلية أمام الدولار.

وقرّر الاجتماع الذي ترأسه محافظه الجديد علي العلاق، إرسال وفدٍ رفيع المستوى من البنك المركزي إلى تركيا في الـ 2 فبراير شباط المقبل، للقاء ممثلين عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخارجية الأميركية، لمناقشة خفض قيمة الدولار.

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كما شدّد الاجتماع الذي حضره ممثلو كافة المصارف العراقية، على قيام وفد من البنك المركزي بزيارة الولايات المتحدة في الثامن والتاسع فبراير شباط القادم، لبحث قضية الدولار.

واتفق المجتمعون على طرح المزيد من الدولارات في السوق بشكلٍ يومي، تحت إشراف البنك المركزي، بهدف تخفيف الضغط على أسواق الصرف الأجنبي.

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يأتي ذلك، بينما يستمر سعر صرف الدولار في الارتفاع، بعد أن سجلت بورصة الكفاح المركزية، اليوم الثلاثاء، مبلغ 168,400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.