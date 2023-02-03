البنك المركزي العراقي يعلن تفاصيل اجتماع إسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- اختتم محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له مساء اليوم الجمعة في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون والوفد المرافق له.

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إن اللقاء "بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم أمس الخميس في التأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة، بحسب البيان.

وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري، وفق البيان.