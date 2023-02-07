سوريا| ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 قتيلاً و1449 جريح

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 قتيلاً و1449 مصاب بجروح مختلفة في حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس.

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر الاثنين، تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى وانهيار آلاف الأبنية في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وناشدت دمشق المجتمع الدولي بـ "مدّ يد العون لها ودعم الجهود الحكومية التي تبذلها في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".

وكانت الوكالة الحكوميّة التركيّة لإدارة الكوارث (AFAD)، قالت إن عدد الضحايا بلغ حتى صباح اليوم الثلاثاء، (3381) قتيلاً، و20 ألفاً و426 جريح بإصابات متفرّقة.

وعرضت حكومات ومنظمات دولية في أنحاء العالم تقديم الدعم بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة وسط وجنوبي تركيا وشمال غربي سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر اليوم الاثنين إن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ.