سیاسة

السفارة العراقيَّة في أنقرة ترسل وفداً لمتابعة أوضاع الجالية في مناطق الزلزال

author_image Kurdistan24 اربیل
.
.
العراق

أربيل (كوردستان 24 )- أعلنت السفارة العراقيَّة في أنقرة، اليوم السبت، 11 شباط عن إرسال وفد لمتابعة أوضاع الجالية في مناطق الزلزال.

وذكر بيان للسفارة تابعته كوردستان 24  أن "السفارة أرسلت وفداً إلى مدينتيّ مرسين وأضنة بعد أنَّ تلقت مُناشدات عديدة من عائلات عراقيَّة نزحت من المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا يوم الاثنين الماضيّ".

وأشار البيان الى أن "الهدف من إرسال الوفد هو للوقوف على أوضاعهم ومُتابعتهم أولاً بأول وتقديم أوجه المُساعدة اللازمة للمتضررين منهم، ولتلبية احتياجاتهم اليوميَّة، وللاطمئنان على سلامتهم بعد أنّ تم إخلاؤهم من منازلهم إلى مركز الإيواء في مدينة مرسين

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف