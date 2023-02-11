السفارة العراقيَّة في أنقرة ترسل وفداً لمتابعة أوضاع الجالية في مناطق الزلزال

أربيل (كوردستان 24 )- أعلنت السفارة العراقيَّة في أنقرة، اليوم السبت، 11 شباط عن إرسال وفد لمتابعة أوضاع الجالية في مناطق الزلزال.

وذكر بيان للسفارة تابعته كوردستان 24 أن "السفارة أرسلت وفداً إلى مدينتيّ مرسين وأضنة بعد أنَّ تلقت مُناشدات عديدة من عائلات عراقيَّة نزحت من المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا يوم الاثنين الماضيّ".

وأشار البيان الى أن "الهدف من إرسال الوفد هو للوقوف على أوضاعهم ومُتابعتهم أولاً بأول وتقديم أوجه المُساعدة اللازمة للمتضررين منهم، ولتلبية احتياجاتهم اليوميَّة، وللاطمئنان على سلامتهم بعد أنّ تم إخلاؤهم من منازلهم إلى مركز الإيواء في مدينة مرسين