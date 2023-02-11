زعيم فاغنر ينتقد القيادة الروسية ويدعوها للمزيد من التقدّم

أربيل (كوردستان 24)- انتقد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، القيادة الروسية، داعياً إياها إلى وضع أهدافٍ واضحة لعمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت موسكو في 24 فبراير/ شباط 2022، الحرب على أوكرانيا بذريعة محاولات كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال يفغيني بريغوجين في لقاءٍ متلفز "على موسكو أن تضع أهدافا واضحة (..) يتمثل ذلك في ترسيخ الوجود بقوة في شرق أوكرانيا أو المضي قدماً للاستيلاء على المزيد من الأراضي"، بحسب رويترز.

ولعبت قوات فاغنر دوراً كبيراً، لا سيما في ديسمبر كانون الأول الماضي في السيطرة على بلدة سوليدار التي شهدت قتالاً عنيفاً بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وأضاف بريغوجين "هناك حاجة للسيطرة على مدينة باخموت حتى تتمكن قواتنا من العمل بشكل مريح، لكنها تواجه مقاومة شرسة من المدافعين الأوكرانيين".