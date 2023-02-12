سیاسة

صندوق النقد الدولي : الزلزال سيكون له تأثير كبيرعلى اقتصاد تركيا

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صور مدينة ديار بكر - هوزان أدار - كوردستان 24
صور مدينة ديار بكر - هوزان أدار - كوردستان 24
ترکیا

أربيل (كوردستان 24 ) - كشفت مدیرة صندوق النقد الدولي (IMF) إن الزلزال سيكون له تأثير كبير على اقتصاد تركيا.

قالت كريستينا جورجيفا ، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الیوم ، الأحد ، 12 شباط إن ديون هذا العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت مصدر قلق بسبب السياسات الاقتصادية في المنطقة.

و توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي  تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2٪ قبل أن يرتفع إلى 3.5٪ في

وتابعت  جورجيفا التي تشارك  في المنتدى الاقتصادي العربي في دبي ، إن الإمكانات الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تكتسب إمكانات اقتصادية من خلال إطار مالي قوي والعمل على حل مشاكل المناخ والمناخ وزيادة الدخل.

وأضافت رئيس صندوق النقد الدولي إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا دمر مساحة كبيرة وتسبب في كارثة كبرى للأفراد وسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد التركي.

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