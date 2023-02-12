السفارة التركية في بغداد تحدد "الاحتياجات القصوى" لمتضرري الزلزال

أربیل (كوردستان 24 ) - نشرت السفارة التركية في العراق، اليوم الأحد، 12 شباط لائحة بالاحتياجات "القصوى" للمتضررين بفعل الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا فجر الإثنين الماضي وأوقع آلاف القتلى ودمّر أكثر من ألف مبنى.

وشكرت السفارة في تدوينة أطلعت عليها كوردستان 24 ، العراقيين على تضامنهم مع ضحايا الزلزال .

وأضافت، أن " الاحتياجات ذات الاولية القصوى هي خيم شتوية، البطانيات، المولدات، السخانات الغازية، المراحيض والحمامات المتنقلة، أكياس النوم، حصائر التخييم داخل الخيام، سرير التخييم، حاويات المأوى".

وقالت السفارة التركية في بغداد: "سنتغلب على الصعاب بروح التضامن".

شكرا لكم على تضامنكم تجاه ضحايا الزلزال.

وكان رئيس حكومة أقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجه المؤسسات الحكومية في الاقليم من وزارة الصحة وغيرها بالاضافة الى منظمة بارزاني الخيرية بالتوجه الى المناطق المنكوبة جراء الزلزال في شمال كوردستان وتركيا ونجدة المتضررين هناك و، وأرسلت أطنانا من المساعدات الطارئة من وجبات غذائية جاهزة ومستلزمات طبية وكوادر طبية تخصصية وفرق إنقاذ وآليات وما زالو هناك يقومون بتقديم كافة أوجه المساعدة .

الاحتياجات ذات الاولية القصوى:

🔴خيم شتوية

🔴البطانيات

🔴 المولدات

🔴 السخانات الغازية

🔴المراحيض والحمامات المتنقلة

🔴 أكياس النوم

🔴 حصائر التخييم داخل الخيام

🔴 سرير التخييم

🔴 حاويات المأوى.



سنتغلب على الصعاب بروح التضامن!🇹🇷🇮🇶 https://t.co/SVtLPzTkav

— Türkiye in Iraq (@TCBagdatBE) February 12, 2023