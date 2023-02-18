دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة كوردستان ترد على مقال نشرته صحيفة الصباح العراقية

أربيل (كوردستان 24)- ردت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، على مقال استطلاع للرأي نشرته صحيفة الصباح العراقية زعمت فيه أن مواطني كوردستان "يشعرون بخيبة أمل من السلطة السياسية في الإقليم".

وجاء في بيان الدائرة الذي تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "نشرت صحيفة الصباح العراقية، في عددها الصادر اليوم 18 شباط 2023، مقالاً عن استطلاع للرأي زُعم فيه أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل من السلطة السياسية في الإقليم ويرغبون بالعودة إلى بغداد".

وأضاف البيان أن "المركز المسمى بالاستطلاعي والذي استندت إليه الصحيفة، ليس له أي أساس علمي وهو بعيد عن الحقيقة تماماً".

وأكدت الدائرة أنه "إذا كانت صحيفة (الصباح) ومن يقفون وراءها يؤمنون حقاً بالاستطلاعات، فإنه في 25 أيلول 2017، صوتت الغالبية العظمى من شعب كوردستان، وفي أكبر عملية استفتاء وتصويت حر، قالوا كلمتهم وصوتوا لصالح الانفصال".

وأشارت إلى أن "السلطة في بغداد آنذاك ردت على الاستفتاء ورأي الشعب بهجوم عسكري وحركت الجيش ضد الشعب الكوردستاني وفرضت عليه حصاراً".

وشددت على أنه "يشهد أبناء المحافظات العراقية قبل غيرهم أن إقليم كوردستان يتقدم على باقي أجزاء العراق من حيث التنمية والإعمار منذ سنوات طويلة، فكيف يتمنى مواطنو الإقليم ويطلبون العودة إلى مكان نسف كل المجالات ودمرها؟".

وختمت أن "إقليم كوردستان صاحب كيان قانوني ودستوري وهو نتاج دماء آلاف الشهداء ومقاومة بواسل البيشمركة، ولا يمكن لأي سلطة أن تلغي إقليم كوردستان بمقالة صحيفة مفلسة تصرف لها أموال طائلة ولا أحد يعرف ما إذا كانت باقية أم مغلقة!".