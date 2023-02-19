سیاسة

هولندا تتّخذ إجراءات دبلوماسية ضد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا

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سيغلق الفرع التجاري الروسي في أمستردام اعتباراً من 21 شباط- وكالات
سيغلق الفرع التجاري الروسي في أمستردام اعتباراً من 21 شباط- وكالات
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أربيل (كوردستان 24)- طردت هولندا دبلوماسيين روس وأغلقت الفرع التجاري للسفارة الروسية في العاصمة أمستردام، ردّاً عما وصفته "بالانتهاكات" التي ترتكبها موسكو بحق المدنيين في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الهولندية، أن روسيا ترفض أيضاً منح تأشيرات تتيح لدبلوماسيين هولنديين العمل في موسكو.

مشيرةً إلى أن القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ ستغلق أبوابها لعدم وجود موظفين.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، في بيان "رغم محاولات عدّة من هولندا لإيجاد حلّ، تواصل روسيا محاولة زرع ضباط استخبارات في هولندا بغطاء دبلوماسي".

وأضاف "لا يمكننا أن نقبل بذلك ولن نسمح به"، وفق فرانس برس.

وأشار في رسالةٍ إلى البرلمان إلى أن الفرع التجاري للسفارة الروسية سيبقى مغلقاً "حتى تتراجع روسيا الاتحادية عن الهجمات ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية" في أوكرانيا.

وأضاف "رداً على ذلك، طردت روسيا 15 دبلوماسياً هولندياً، فيما تجري مفاوضات لتسمية دبلوماسيين جدد من الجانبين، لكنها "أخفقت حتى الآن" وفق الحكومة الهولندية.

وبناءً عليه، اتّخذ قرار "أن السفارة الروسية في لاهاي لا يمكنها أن تضمّ دبلوماسيين يتجاوز عددهم عدد الدبلوماسيين في السفارة الهولندية في موسكو".

وسيغلق الفرع التجاري الروسي في أمستردام اعتباراً من 21 شباط، فيما تغلق القنصلية العامّة لهولندا في سان بطرسبورغ في الـ  20 منه، على أن تظل السفارة الهولندية في موسكو عاملة.

 

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