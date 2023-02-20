فؤاد حسين: العملة العراقية قوية والاحتياطي تجاوز 100 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين :" ان الاحتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار ".

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين 20 شباط في مقر وزارة الخارجية :" ان العملة العراقية قوية ولديها غطاء اقتصادي ونفطي، واشار الى أن زيارة الوفد العراقي الى الولايات المتحدة الامريكية جاءت لحماية العلاقات مع الولايات المتحدة، وتمت مناقشة قضايا سياسية تتعلق بالحكومة الجديدة وسياستها والسياسة الاصلاحية وادواتها .

وبخصوص الازمة الاخيرة المتعلقة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار قال وزير الخارجية " أزمة الدولار لها علاقة بنظام التمويل الالكتروني وقبل تطبيق النظام ،الاقتصاد كان يتعامل ب"الكاش ، وأن تعامل العراق بنظام الكاش خلق مشاكل لدى التجار بكيفية التعامل مع المنصة الالكترونية لتمويل الدولار "

وكشف حسين : "أن المنصة الالكترونية كشفت العديد من الفواتير غير الحقيقية لتمويل الدولار"

وتابع فؤاد حسين: "سيكون هناك استقرار لعملة الدينار مقابل الدولار والموضوع مسألة وقت لا اكثر"

وثمن وزير الخارجية العمل بنظام المنصة الالكترونية بالقول : " المنصة هدفها معرفة من هو المستفيد الاخير من تمويل المركزي لعملة الدولار ، لانها ستقوم بتقليل او ايقاف التهريب بعد تفعيلها بالعديد من المصارف العراقية والمنافذ والمطارات.