روسيا تؤكّد أن إسرائيل استخدمت 4 مقاتلات "F16" في قصفِ دمشق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن إسرائيل استخدمت أربع مقاتلات من طراز (F16) في هجومها على دمشق أمس السبت.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقتٍ سابق، مقتل خمسة عشر شخصاً بينهم سيدتان جراء قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق.

وقال نائب رئيس المركز، أوليغ غورينوف،"في 19 فبراير، من الساعة 00:22 إلى 00:27، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف -16، هجوماً صاروخياً من مرتفعات الجولان".

وكشف غورينوف أن الهجوم أسفر عن "تدمير مباني المعهد الفني للفنون التطبيقية، والمركز الثقافي في منطقة كفرسوسة في دمشق".

في وقتٍ أعلنت السلطات السورية، مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروحٍ متفرّقة، نتيجة الهجوم الذي تقول إسرائيل إنها تستهدف قواعد إيرانية.

في سياقٍ متصل، أفاد نائب رئيس المركز المصالحة بإصابة 4 جنودٍ سوريين في هجومٍ بواسطة طائرةٍ مسيرة نفّذه "إرهابيون" من منطقة معرة موخص استهدف مواقع القوات الحكومية في اللاذقية.

وقال غورينوف "خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، سُجِّلت عمليتي قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة، واحدة على محافظة إدلب والأخرى على اللاذقية".

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.