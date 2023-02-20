سیاسة

اليونيسف: نحو 8 ملايين طفل معرّضون للخطر في سوريا وتركيا جراء الزلزال

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أطفال يراقبون دخول قافلة مساعدات مؤسسة بارزاني الخيرية إلى جنديرس بريف عفرين- عدسة K24
أطفال يراقبون دخول قافلة مساعدات مؤسسة بارزاني الخيرية إلى جنديرس بريف عفرين- عدسة K24
سوریا زلزال تركيا سوريا اليونيسف الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، محمد الهواري، أن نحو ثمانية ملايين طفل معرّضون للخطر في سوريا وتركيا بسبب الزلزال.

وأشار الهواري إلى أن عائلات هؤلاء الأطفال تواجه ظروفاً صعبة ناجمة عن كارثة طبيعية، مع فقدان منازلهم وصعوية حصولهم على مياه الشرب، وإمكانية تعرّضهم لخطر الإصابة بالكوليرا.

وتابع "عدد هؤلاء الأطفال في شمالي سوريا يبلغ نحو مليونين و500 ألف، وفي جنوبي تركيا يتجاوز 4.5 مليون، العدد الإجمالي للأطفال يقترب من 8 ملايين".

واعتبر الممثل الإقليمي لليونسيف، أن المهمة الرئيسية للفرق الموجودة في شمالي سوريا وجنوبي تركيا "هي تقييم الوضع وتحديد المخاطر المحتملة بشكل أكثر دقة؛ للحصول على رؤية أكثر اكتمالاً ووضوحاً".

وارتفعت حصيلة زلزال السادس من شباط والذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، إلى أكثر من 45 ألف قتيل، مع انعدام فرص فرق الإنقاذ في العثور على ناجين تحت ركام الأبنية المنهارة.

 

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