تركيا تلاحق مقاوليها وتعتقل 100 منهم بسبب انهيار مبانٍ بفعل الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت وزارة العدل التركية، أكثر من 100 مقاول بناء للتحقيق معهم في أعقاب انهيار مبانٍ جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر السادس من شباط.

وأكدت الوزارة أنها فتحت تحقيقاً مع مقاولي المباني الجديدة التي انهارت جراء الزلزال، وأنها أنشأت مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال والوفيات والإصابات.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الادعاء العام في ولاية ملاطية أصدر أمراً باحتجاز 31 شخصاً في نطاق التحقيق بشأن المباني التي دمرها الزلزال.

وأوقفت السلطات التركية أمس الأحد، 33 من متعهدي البناء بسبب عيوب ومخالفات في البناء بمدينة ديار بكر التي تعرّضت للزلزال.

وكالة أنباء الأناضول، قالت إن مكتب النائب العام في ديار بكر بدأ التحقيق بشأن تحديد العيوب والمخالفات المتعلقة بالإنشاءات والمباني المدمرة من الزلزال في المدينة.

وأضافت الوكالة التركية الرسمية أن التحقيقات ما زالت جارية مع الموقوفين، بمن فيهم المقاولون المسؤولون عن تلك الأبنية.

وكانت وسائل إعلام تركية قالت السبت إن السلطات أوقفت 12 مقاولاً عقب انهيار آلاف المباني، 11 منهم في ولاية شانلي أورفا، ومقاول في ولاية غازي عنتاب.

كما اعتقلت الشرطة الجمعة الفائتة مقاولاً في مطار إسطنبول هو المسؤول عن بناء مجمعات سكنية فخمة مكونة من 12 طابقاً انهارت في ولاية هاتاي جراء زلزال الاثنين الماضي.

وأمرت وزارة العدل التركية النواب العامين في الولايات العشر بفتح "مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال"، وملاحقة المسؤولين عن إقامة أبنية مخالفة للمواصفات مما تسبب في انهيارها.

ويندّد الإعلام التركي منذ وقوع الزلزال ببعض المقاولين الذين كانوا يستخدمون مواد رديئة أو لم يحترموا معايير السلامة.