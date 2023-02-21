سیاسة

بوتين يتعهّد بمواصلة الحرب في أوكرانيا "بمنهجية" ويحمّل الغرب مسؤولية التصعيد

author_image سوار أحمد
العالم بوتين اوكرانيا روسيا

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية يوم الثلاثاء، بإنه سيواصل هجومه "بشكل منهجي" في أوكرانيا.

وحمّل بوتين الغرب مسؤولية تصعيد النزاع في أوكرانيا، بعدما وعد حلفاء كييف بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا.

وقال "لضمان أمن بلدنا، والقضاء على تهديدات نظام النازيين الجدد القائم في أوكرانيا منذ انقلاب العام 2014، تَقرَّر تنفيذ عملية عسكرية خاصة. وسنتعامل مع الأهداف التي تقع أمامنا خطوة بخطوة وبعناية ومنهجية".

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على الغرب في تصعيد النزاع في أوكرانيا، بعدما وعد حلفاء كييف بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا.

وقال بوتين إن "المسؤولية عن تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعن عدد الضحايا... تقع بالكامل على النخب الغربية".

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