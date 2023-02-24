هيئة النزاهة تضبط متهمين بالتلاعب وسرقة مبالغ إطعام المرضى في مستشفى كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط متهمين بالتلاعب وسرقة مبالغ إطعام المرضى في مستشفى كركوك.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته كوردستان 24، إن "عملية الضبط نفذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك والتي تقصت عن معلومات بشأن شبهات فساد وسرقة لأموال الدولة في مستشفى كركوك العام"، مشيرة إلى أن "أعمال التقصي والتحري والمتابعة والتدقيق التي قامت بها ملاكات المكتب قادت إلى الكشف عن حصول تلاعب في قوائم المرضى الراقدين".

وأضاف البيان أن "مطابقة القوائم الموجودة في شعبة الإعاشة مع الأعداد الحقيقية للمرضى الراقدين، كشفت عن إضافة أسماء وهمية وأشخاص متوفين على تلك القوائم؛ لغرض سرقة المبالغ المخصصة للإطعام"، لافتاً إلى "قيام المستشفى بتأمين احتياجات المرضى من الطعام عن طريق لجنة شراء الأرزاق الطرية بالاعتماد على القوائم التي ترد من الردهات والتي تتضمن أسماء وأعداد المرضى ونوعية الطعام الذي يقدم لهم".

وأكد البيان أنه "تم ضبط مسؤولة الإعاشة في المستشفى التي أقرت بقيامها بالتلاعب في قوائم أسماء المرضى الراقدين بعلم وموافقة مسؤول الإعاشة السابق الذي تم ضبطه هو الآخر بعد صدور أمر قبض بحقه، وتم خلال العملية ضبط قوائم الأسماء للمدة من 1-11-2022 إلى 19-2-2023".

ولفت البيان إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".