الكاظمي: الفساد التهم أكثر من 600 مليار دولار من أموال العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس الحكومة العراقية السابق، مصطفى الكاظمي، أن الفساد التهم أكثر من 600 مليار دولار من أموال العراق.

وأشار في حوارٍ مع صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن تلك الأموال "استُخدِمت لمصلحة أفراد وكيانات حزبية وعسكرية وأدوار إقليمية".

وقال: "للأسف هناك من يريدون أن ينظفوا تاريخهم السيئ في الحكم، لذلك يلومون حكومة الكاظمي الذي لا حزب له ولا ميليشيا ولا كتلة برلمانية"، متهماً تلك الجهات بأنها "عرقلت" عمل حكومته.

وفي أول حديثٍ له منذ انتهاء مهامه رئيساً للحكومة العراقية، أوضح الكاظمي "هناك من يحاول شيطنتي وتحميل حكومتي كل عيوب النظام السياسي والحكومات السابقة في السنوات العشرين الماضية".

في سياقٍ متصل، اعتبر رئيس الحكومة السابق أن "عودة العراق إلى عمقه العربي طبيعية مع احترام مصالح كل جيرانه"، مؤكداً أن المرجعية الشيعية في العراق "تدعم هذا التوجه".

وأقر الكاظمي بأن حكومته لم تنجح في معالجة «مشكلة السلاح المنفلت»، والتي تسببت بمقتل عشرات الناشطين العراقيين على أيدي مجهولين خلال فترة رئاسته مجلس الوزراء.