سیاسة

السوداني يصل الى إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان السوداني اقليم كوردستان اربيل

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس الوزراء الإتحادي، محمد شياع السوداني إلى أربيل اليوم الثلاثاء 14 آذار مارس 2023، في زيارة سيلتقي خلالها كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وكان في استقبال السوداني في مطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومسؤولين حكوميين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى مدينة أربيل في زيارة لإقليم كوردستان العراق برفقة وفد حكومي".

وسيلتقي رئيس الوزراء الإتحادي مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ومن المقرر أن يزور السوداني بعد ذلك السليمانية لحضور اجتماع الجامعة الأمريكية هناك.

ب
ا

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف