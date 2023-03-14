السوداني يصل الى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس الوزراء الإتحادي، محمد شياع السوداني إلى أربيل اليوم الثلاثاء 14 آذار مارس 2023، في زيارة سيلتقي خلالها كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وكان في استقبال السوداني في مطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومسؤولين حكوميين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى مدينة أربيل في زيارة لإقليم كوردستان العراق برفقة وفد حكومي".

وسيلتقي رئيس الوزراء الإتحادي مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ومن المقرر أن يزور السوداني بعد ذلك السليمانية لحضور اجتماع الجامعة الأمريكية هناك.