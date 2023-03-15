مسرور بارزاني: السوداني لديه رغبة قوية في حل القضايا على أساس الدستور

أربيل (كوردستان 24)- ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، عدة مواضيع، من بينها نتائج زيارة وفد الحكومة الاتحادية إلى العاصمة أربيل أمس الثلاثاء.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الذي ترأّس الاجتماع، هناك نقاش صريح بين وفد الإقليم والوفد الاتحادي، ولمسنا رغبة قوية لرئيس الحكومة الاتحادية في حل القضايا على أساس الدستور وبموافقة الأطراف على تشكيل الحكومة.

وبمناسبة استكمال إجراءات تسمية حلبجة كمحافظة والذي يتزامن في ذكرى الهجوم الكيماوي على المدينة، وجّه مسرور بارزاني الشكر للسوداني والحكومة العراقية.

معرباً عن أمله في أن تؤدّي هذه الخطوة إلى مزيد من إعادة إحياء حلبجة وإعادة إعمارها وتحسين الخدمات في المحافظة.

ولذلك، قال رئيس حكومة كوردستان، إنه طلب يوم أمس الثلاثاء من رئيس الحكومة الاتحادية تعويض عوائل الشهداء وضحايا النظام العراقي السابق وفقاً للدستور.

وفي الجزء الثاني من اجتماع مجلس وزراء الإقليم، تم عرض آخر خطوات الموافقة على قانون الموازنة العامة العراقية من قبل الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان.

وشدّد مسرور بارزاني على أنه كما كان هناك تنسيق جيد بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية، من المهم أن يكون هناك تنسيق وتفاهم بين الجانبين لتنفيذ بنود الموازنة وتنفيذها بشكلٍ صحيح وبطريقةٍ تخدم جميع المكوّنات في العراق.

وخلال الاجتماع، رحّب مجلس وزراء الإقليم بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع الموازنة الاتحادية، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية على الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما يخدم مصلحة إقليم كوردستان والعراق بشكلٍ عام.

ودعا مجلس وزراء إقليم كوردستان البرلمان العراقي إلى الموافقة على مشروع القانون قريباً، حتى يتم تطبيقه وتنفيذه في أقرب وقتٍ ممكن.

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء الوضع المالي الحالي لحكومة إقليم كوردستان وعرض التوصيات والاقتراحات اللازمة حول كيفية زيادة الإيرادات العامة لتغطية النفقات وتوفير الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين.