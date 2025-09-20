قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قُتل شخص، اليوم السبت، في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، رغم سريان وقف معلن لإطلاق النار منذ أشهر عدة بين إسرائيل وحزب الله.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس تدخل مسعفين في منطقة مرجعيون، إضافة الى ما تبقى من هيكل سيارة بيضاء على جانب إحدى الطرق.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق الخردلي أدت إلى سقوط شهيد".

وتشن إسرائيل ضربات منتظمة في لبنان مؤكدة أنها تستهدف حزب الله، رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد أكثر من عام من المواجهات مع الحزب.

وأسفرت ضربات إسرائيلية الجمعة عن مقتل شخصين في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل القيادي في حزب الله عمار هايل قصيباني، إضافة إلى أحد عناصر قوة الرضوان التابعة للحزب.

جاء ذلك غداة ضربات إسرائيلية استهدفت خمس قرى في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد تحذيرات إسرائيلية للسكان بإخلاء المباني التي قصفت.

وندّد لبنان بهذه الغارات. وانتقد رئيس الجمهورية جوزيف عون في بيان "صمت الدول الراعية" لاتفاق وقف النار باعتباره "تقاعساً خطيراً يشجع على هذه الاعتداءات".

وأضاف "آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".

وتحت وطأة ضغوط أمريكية، طلبت الحكومة اللبنانية الشهر الفائت من الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله الذي أضعفته الحرب الأخيرة مع إسرائيل إلى حد بعيد.

وأكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الجيش سينجز نزع سلاح المقاتلين في المنطقة الحدودية بحلول ثلاثة أشهر.

وأفاد الجيش اللبناني بأن ضربات الخميس رفعت إلى 4500 عدد "الانتهاكات" لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، مؤكدا أنها تعوق جهوده لتنفيذ خطة نزع السلاح.

المصدر: فرانس برس