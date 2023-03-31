البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى "الناتو"

أربيل (كوردستان24)- صادق البرلمان التركي يوم الخميس، على انضمام فنلندا، الى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبذلك تكون تركيا هي آخر دولة تصادق على انضمام فنلندا، الى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ووافق النواب الأتراك بالإجماع على انضمام الدولة الاسكندنافية بعد أسبوعين من إعطاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مباركته لانضمام فنلندا بشكل علني.

ووجه رئيس فنلندا الشكر لدول حلف شمال الأطلسي على دعم عضوية بلاده.

من جهته رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس بمصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا إلى الحلف، قائلا إن ذلك سيجعل "أسرة الناتو أقوى وأكثر أمانا".

وكتب المسؤول النروجي على تويتر "أرحب بتصويت" البرلمان التركي "لاستكمال المصادقة على عضوية فنلندا"، مضيفا "هذا سيجعل أسرة الناتو بكاملها أقوى وأكثر أمانا".