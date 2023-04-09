من بينها مجمعٌ للفرقة الرابعة.. إسرائيل تكشف الأهداف التي أغار عليها في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- كشف الجيش الإسرائيلي عن الأهداف التي أغار عليها في سوريا فجر الأحد، من بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة.

وقال الجيش في بيانٍ له،"أغارت طائرات حربية للجيش الإسرائيلي على أهداف في سوريا، ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة، بالإضافة إلى رادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري".

وأضاف البيان أن هذه الغارات تأتي "رداً على إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".

معلناً أن طائرة مسيرة إسرائيلية "استهدفت منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية، في وقت سابق فجر الأحد وأمس السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد -فجر اليوم الأحد- أن 3 قذائف صاروخية جديدة أطلقت من الأراضي السورية سقطت منها اثنتان في منطقة مفتوحة بالجولان وواحدة عند خط وقف إطلاق النار، وذلك بعد 5 ساعات فقط على استهداف إسرائيل بـ3 قذائف.

وأشار الجيش إلى أنه يحمّل دمشق "مسؤولية ما يجري داخل أراضيها"، مشدداً على أنه "لن يسمح بمحاولات لخرق السيادة الإسرائيلية".

وأصبحت سوريا بعد قطاع غزة ولبنان المنطقة الثالثة التي تعلن إسرائيل رصد إطلاق صواريخ منها خلال أقل من أسبوع، وفق الأناضول.