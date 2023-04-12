هيئة النزاهة الاتحادية: الحبس 3 سنوات لمحافظ ديالى الأسبق بتهمة إحداث ضرر بالمال العام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكم غيابي بحبس محافظ ديالى الأسبق بتهمة إحداث ضرر بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، إن "محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكم غيابي يقضي بحبس محافظ ديالى الأسبق لمدة ثلاث سنوات؛ لإضراره بالمال العام".

وأضافت الدائرة أن "الضرر بالمال العام الذي أحدثه المدان تحقق بتوجيهه كتاباً إلى مديرية بلدية بعقوبة؛ من أجل تخصيص قطعة أرض شرقي ناحية شفته كساحة لوقوف سيارات لنقل البضائع"، لافتة إلى أن "ذلك مخالف للأنظمة والتعليمات وتسبب بضرر في أموال الدولة".

وشددت على أن "المحكمة اطلعت على الأدلة والإثباتات في القضية، فتولدت لديها القناعة التامة بتقصير المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".